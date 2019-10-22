Son Dakika Haberleri: Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı

46 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mut Silifke karayolu, Palantepe Mahallesinde meydana gelen kazada, Halil Yıldız yönetimindeki zeytin ve tarım işçisi taşıyan taktak motoru, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte


C.Y, R.D, G.F, D.F. ve S.F. ile bir çocuk yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bu arada, kasalardaki zeytinlerin dökülmesi sonucu kapanan yol bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'de, hastaneye gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı
Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı Çocuklarının tecavüze uğradığını iddia eden aile, küçük kızı 35 yaşındaki adamla evlendirmiş Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 08:56:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]