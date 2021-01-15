Mersin'de tarım arazileri doludan zarar gördü; narenciye kurtuldu - Son Dakika

Mersin'de tarım arazileri doludan zarar gördü; narenciye kurtuldu

MERSİN'deki dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Üretim alanlarını gezen Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, "Narenciyenin çok ciddi bir kısmının hasat edilmiş olması, bizim açımızdan teselli oldu" dedi.

Ülke genelindeki yağışlı hava Mersin'i de etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan Mersin'de, salı akşamı dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu, tarım arazileri ve ekili ürünlere zarar verdi. Açık alanda üretilen ürünler, doludan etkilense de narenciyenin önemli bir kısmının hasat edilmiş olması üreticileri sevindirdi.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, Karacailyas Mahallesi'ndeki zirai alanları gezerek, hasar tespit çalışması yaptı. Demir, "3- 4 gün sonra don bekleniyor. Gezdiğimiz brokoli tarlasında ciddi hasar var. Ocak ayının başı olması sebebiyle, ürünlerin çok ciddi bir kısmının hasat edildiğinden, kalan ürünlerde hasar var. Narenciyenin çok ciddi bir kısmının hasat edilmiş olması, bizim açımızdan teselli oldu. Küresel iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak, tarımın uzun vadeli planlanması gerekiyor" diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle geçen haftalarda yalancı bahar yaşandığını ve ağaçların çiçek açtığını dile getiren Demir, dolu nedeniyle çiçeklerin döküldüğünü, bu olayın üretim rekoltesini ne şekilde etkileyeceğinin zamanla görüleceğini söyledi.

Demir, yaşanan afetle Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) öneminin bir kez daha anlaşıldığını da sözlerine ekledi.