Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

10.07.2022 19:21

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki ormanlık alana yakın tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2'şer arazöz ile ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa, orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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