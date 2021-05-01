Mersin'de tarım işçilerine korona tedbiri - Son Dakika

Mersin'de tarım işçilerine korona tedbiri

01.05.2021 09:45
Mersin'de tarım işçilerine korona tedbiri, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı sezonu öncesi tarım işçileri için bir dizi tedbir alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı sezonu öncesi tarım işçileri için bir dizi tedbir alındı.

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. Yapılan toplantıda Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kayısı hasadında çalışmak için kent dışından gelecek işçilere karşı da karona virüs önlemleri kapsamında çeşitli önlemler alındı. Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati derecede öneme haiz olduğunu ifade etti.

Kaymakam Erdoğan, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her ilde valilerin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonlarca, tarımsal üretim kapasitesinin korunması veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması sağlanacak" dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların ilgi genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra korana virüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin de alınacağını vurgulayan Kaymakam Erdoğan, şunları kaydetti, "Bu doğrultuda, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis, konteyner, çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin en az 1,5 metre olarak korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin en az 3 metre artırılması, çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulması, İl İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanması, mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmesi, Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertaraf ve çevre koşullarının denetlenmesi, gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc, banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD il müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılması, çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesi, gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınacak" dedi.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan göçerlere, ilgili mevzuatta belirlenen izinler alınmak kaydıyla 1 Mayıs 2021 tarihinden sonra müsaade edileceğini kaydetti. Erdoğan, "Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları şarttır. Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemler alınacak" dedi. - MERSİN

Mersin'de tarım işçilerine korona tedbiri
Mersin'de tarım işçilerine korona tedbiri

Fatih Erdoğan, Hisarcık, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de tarım işçilerine korona tedbiri - Son Dakika


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