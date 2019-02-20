Son Dakika Haberleri: Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı

Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.

Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

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