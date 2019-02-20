Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.
MERSİN'in Silifke
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:16 Kaynak: DHA
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