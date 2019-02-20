Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var (1)
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
MERSİN'in Silifke
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:29 Kaynak: DHA
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