Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var (1)

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var (1)

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var (1), System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:29 Kaynak: DHA

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