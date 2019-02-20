Son Dakika Haberleri: Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı

Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı

43 dakika önce

Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü, 25 yaralıMersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü, 25 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MERSİN,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:10 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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