Mersin' de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 4 Ölü, 25 Yaralı

Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü, 25 yaralıMersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü, 25 yaralı



Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.



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MERSİN,(DHA)



(Tür: Yurt)

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