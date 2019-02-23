Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (1)

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (1)

27 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (1), System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Çeşmeli Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, - 

===================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

İşçi, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2) Eyüp'te Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti - İstanbul
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:01:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]