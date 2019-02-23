Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1)

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1)

17 dakika önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1), System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır, 15 işçi de yaralandı.

Çeşmeli Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 tarım işçisi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar,  Mersin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:40 Kaynak: DHA

İşçi, Mersin, Güncel
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