Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1)
17 dakika önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi.
MERSİN'in Erdemli
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır, 15 işçi de yaralandı. Çeşmeli
Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 tarım işçisi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:40 Kaynak: DHA
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