Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

4 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Limon toplamak üzere gittikleri Çeşmeli Mahallesi'ndeki bahçelerden dönen işçileri taşıyan N.S'nin kullandığı 33 CAC 03 plakalı midibüs, Sarıyer-Çeşmeli Mahallesi kara yolunda devrildi.

Kazada işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır 15'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, yağmur nedeniyle limon toplama işinin iptal olması üzerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:53 Kaynak: AA

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