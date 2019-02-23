Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 1 ölü, 2'si ağır 15 yaralı (1)Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 1 ölü, 2'si ağır 15 yaralı (1)



Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.



Çeşmeli Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



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Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)-



(Tür: Yurt)

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