Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı

1 saat önce

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 1 ölü, 2'si ağır 15 yaralı (1)Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı, System.String[]
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 1 ölü, 2'si ağır 15 yaralı (1)

Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Çeşmeli Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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