Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (2)

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (2)

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (2), System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır, 15 işçi de yaralandı.

Çeşmeli Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 tarım işçisi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:16 Kaynak: DHA

İşçi, Mersin, Güncel
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