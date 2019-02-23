Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi; 1 Ölü, 2'si Ağır 15 Yaralı (2)
1 saat önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır, 15 işçi de yaralandı.
Çeşmeli Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 tarım işçisi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:16 Kaynak: DHA
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