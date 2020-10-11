Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı - Son Dakika

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

11.10.2020 15:43
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erdemli, Midibüs, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı - Son Dakika

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