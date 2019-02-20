Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüsün Devrilmesi

19 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyetin, tarım işçilerini taşıyan midibüs kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere Mersin'in Silifke ilçesine gittiği bildirildi.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüsün Devrilmesi, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyetin, tarım işçilerini taşıyan midibüs kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere Mersin'in Silifke ilçesine gittiği bildirildi.

CHP basın biriminden yapılan açıklamada, Ağbaba başkanlığındaki heyetin, Silifke'deki kazanın meydana geldiği olay yerine giderek, incelemelerde bulunacağı, hastanedeki yaralı işçileri ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada, çilek tarlasında çalışmak üzere yola çıkan işçileri taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan 7 işçinin Silifke Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtilerek, "İşçilerle ve aileleriyle görüşmek ve olayı incelemek üzere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz'dan oluşan heyet, Silifke'de yapacağı incelemelerin ardından değerlendirme yapacak." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:35 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi, Mersin, Güncel
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