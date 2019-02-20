Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt
Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:43 Kaynak: AA
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