Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 1 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 1 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri  tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:08 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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