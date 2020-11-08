Mersin'de tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Mersin'de tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar dezenfekte edildi

08.11.2020 12:51
Mersin'de tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar dezenfekte edildi, System.String[]

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde hazırlık yapmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri, ilk olarak mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Tarım işçilerinin çadırları haşerelere karşı ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar dezenfekte edildi - Son Dakika


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