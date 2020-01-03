Mersin'de tarım zararlılarına karşı biyolojik mücadele hamlesi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Tarım Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi, gerek yurtiçinde sağlıklı beslenmeyi desteklemek gerekse ihracatta yaşanan kalıntı sorununun önüne geçmek adına biyolojik mücadele çalışması başlatıyor. Bu kapsamda hazırlanacak proje ile ilk etapta bölgede yaygın olan unlu bite karşı avcı böcek ve parazitoit üretimi hedefleniyor.



MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 5 No'lu Tarım Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi, rotasını tarımda biyolojik mücadeleye çevirdi. Tarım İl Müdürlüğü, araştırma enstitüleri ve üniversiteler işbirliğiyle, Silifke'den Hatay'a kadar geniş bir hinterlandda uygulanacak olan, AB destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan proje ile Mersin'in adının, sağlıklı ve kaliteli ürünleriyle duyurulması hedefleniyor.



"Yararlı böcek popülasyonunu artırmayı planlıyoruz"



MTSO Meclis üyesi Murat Okşar, zararlı böceklerle mücadelede yararlı avcı böceklerin popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yararlı böcek üreten istasyonlar kurmak istediklerini kaydeden Okşar, "Mersin bir tarım kenti. Ağırlığımız ise narenciye üretimi. Narenciye ürünleri üzerinde yaşayan zararlı ve yararlı böcekler var. Son yıllarda yararlı böcek sayısının azalması nedeniyle zararlı böceklerle mücadele ilaçlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu durum insan sağlığına zarar verdiği gibi, kalıntı sorunu nedeniyle ihracatımızı da olumsuz etkiliyor. Yaşanan sorunla mücadele edebilmek adına yararlı böcek üreten istasyonlar oluşturup biyolojik mücadeleye ağırlık vermek istedik" dedi.



Yararlı böceklerin yaşam ortamlarının yapay olarak hazırlanabileceğini kaydeden Okşar, bu konuda yapılacak araştırmalar için üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve araştırma enstitülerinden destek alınmasının planlandığını söyledi. İlk etapta unlu bit ile mücadele edecek yararlı böcekler üzerinde çalışmayı planladıklarına değinen Okşar, "Hazırlayacağımız üretim üssünü pentagon şeklinde planlamayı düşünüyoruz. Pentagonun her bir köşesinde birbiriyle uyumlu bir böcek çeşidi yetiştirilebilsin istiyoruz. Böylece tek bir böcekle çalışmaya başlayıp zaman ilerledikçe 6 farklı türde böcek yetiştirme imkanına sahip olabiliriz" ifadelerini kullandı. Finans sorununun çözümü için AB projesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Okşar, "Mevcut durumda bilinçsiz ilaç kullanımı doğadaki biyolojik dengeyi bozuyor. Silifke'den Hatay'a kadar kurmak istediğimiz istasyonlarda avcı böcekler ve parazitoitleri üreterek bu dengeyi yeniden kurmak istiyoruz. Hedefimiz Mersin ürünlerini kalitesiyle ön plana çıkarabilmek" diye konuştu.



"Narenciye ağırlıklı çalışıyoruz"



MTSO Meclis üyesi ve Yavuz Özgüven de biyolojik mücadele konusunda başarılı olunabilmesi halinde dünya ile rekabette bir adım daha öne geçme fırsatı yakalanabileceğini vurguladı. Ancak biyolojik mücadelenin tek başına yeterli olmayacağını belirten Özgüven, üretilen ürünlerin doğru pazarlanabilmesi adına kooperatifleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerine değindi. Bu düşüncenin ilk ayağı olarak geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantıya imza attıklarını ve Mersin'de farkındalık oluşturduklarını dile getiren Özgüven, kooperatifleşme yolunda istenilen sonuçların alınabilmesi adına belediyelerin desteğinin taşıdığı önemi vurguladı. "Belediyeler kooperatiflerden ürün alabilirler, satış alanları oluşturabilirler" diyen Özgüven, kooperatiflerin düzgün çalışması, profesyonelce yönetilmesi halinde çiftçilerin ürünlerinin değerlenip dünyaya satılabileceğini anlattı.



Çiftçilerin kooperatifler aracılığıyla uygun girdi elde edebileceğini de dile getiren Özgüven, "Bunu sağlamazsak istediğimiz ihracat rakamlarına ulaşamayız. Kooperatifleşmek bir güçtür. Hollanda'nın tarım ihracatı 170 milyar dolar, Türkiye'nin 18 milyar dolar civarında. Ne kadar çok malımızı kooperatifleştirip markalaştırırsak ihracatımızı o kadar artırırız. 170 milyar dolar olmasa da 100 milyar doları hedefleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı. - MERSİN