Mersin'de tarımsal eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de tarımsal eğitim programı düzenlendi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticiler ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ilgili personele yönelik tarımsal eğitim programı düzenledi.

Mersin'de tarımsal eğitim programı düzenlendi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticiler ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ilgili personele yönelik tarımsal eğitim programı düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarımında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mersin'de üretim yapan üreticilere uygulamalı tarımsal eğitim verdi. Verilen eğitimlerde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan saha personeli ve teknik personel de yer aldı.


Domateste hasat ve hasat öncesi işlemlerin raf ömrü etkileri, hasat sonrası kayıplar, taşıma, depolama ve muhafaza koşulları, paketleme işlemleri, süs bitkilerinde gübreleme, koruma, dış mekan süs bitkilerinde üretim teknikleri, budama teknikleri ve uygulama, çim alan tesisi ve uygulama konularında verilen eğitimler, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde üreticilere ve ilgili personele verildi.


100 kişi yararlandı


Toplamda 100 kişiye verilen eğitimler, üç gün boyunca devam etti. İlk iki gün Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan saha personeline ve teknik personele yönelik olarak süs bitkileri, bitki besleme ve budama eğitimi verilirken, domateste hasat ve hasat sonrası eğitimi ise üreticiye yönelik olarak düzenlendi. İlgili belediye personeli ile üreticiler teorik eğitimin ardından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uygulama bahçesinde, uzmanlar eşliğinde bilgilerini tazeledi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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