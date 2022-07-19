Mersin'de tarımsal sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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Mersin'de tarımsal sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

19.07.2022 15:36
Mersin'de tarımsal sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Zeyne Mahallesi'nde kardeşiyle sulama havuzu civarında gezen Zeyne Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Çevik, havuza düştü.

Çevik'in suda çırpındığını gören kardeşi durumu ailesine bildirdi.

Çocuğu havuzdan kurtaramayan ailenin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu havuzdan çıkarılan 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Çevik'in ayağının kayması sonucu havuza düştüğünü iddia etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de tarımsal sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de tarımsal sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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