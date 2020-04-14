Mersin'de tarla açmak için dinamit kullanmak isteyen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla açmak için kayalık arazide dinamit patlatmak isteyen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, 2B Hazine arazisindeki taşlık ve kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz patlatma yapacakları ileri sürülen şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu kamyoneti durduran ekipler, aramada 20 kilogram dinamit, 400 kilogram anfo türü patlayıcı ve 1000 kapsül ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.