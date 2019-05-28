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Mersin'de tartışılan festival, ertelendi - ARŞİV

19 dakika önce

MERSİN'de 5-7 Haziran tarihleri arasında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılması planlanan PopFest 2019 ertelendi.

Mersin'de tartışılan festival, ertelendi - ARŞİV, System.String[]
MERSİN'de 5-7 Haziran tarihleri arasında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılması planlanan PopFest 2019 ertelendi.
Merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirileceği duyurulan PopFest 2019, yer seçimi nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu. Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçunun sahne alacağı organizasyonun yaratacağı ses ve ışık kirliliğinin sahile çıkan caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarını olumsuz etkileyebileceği üzerine kentte yaşayanlar, hayvanseverler ve bazı sanatçılar, etkinliğin başka bir yerde yapılmasını istedi.
TBMM gündemine de taşınan konu bugün Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve PopFest'in organizatörlerinden olan iş adamı Hüseyin Çalışkan tarafından masaya yatırıldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hüseyin Çalışkan, çevreye etki edecek durumlardan kaçındıklarını Mersin kamuoyunun sesine kulak verdiklerini ve festivali ertelediklerini belirterek, "Konuya duyarlılık gösteren MESİAD Başkanımız Hasan Engin'e, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a, çevreye ve doğaya sahip çıkan Mersin kamuoyuna teşekkür ederiz" dedi.
Canlıların yaşam haklarına saygı duyduklarının altını çizen MESİAD Başkanı Hasan Engin ise " Türkiye'nin her tarafından yoğun ilgi ile karşılaşacak bu etkinlik Mersin'in tanıtımı için önem taşıyor. Organizasyon aynı zamanda kentteki esnafın para kazanmasını ve otellerdeki doluluk oranının artmasını sağlayacak ama canlıların yaşam hakkı her şeyden önce gelir. Bu nedenle bir araya gelip organizasyonun ileri bir tarihte yapılmasına karar verdik" diye konuştu.
 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:37 Kaynak: DHA
Mersin, Güncel
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