Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde asker için düzenlenen kına törenine katılan H.D, F.Ö ve T.Y. arasında tartışma çıktı.
Çevredekiler tarafları ayırdı.
H.D. ve F.Ö'ye, olay yerinden ayrıldıkları araçtan indikleri sırada T.Y. tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.
Yaralanan F.Ö. ve H.D, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
T.Y'nin, kaçmaya çalışırken karşılaştığı devriye görevi yapan bekçileri de silahla tehdit ettiği öğrenildi.
Bekçiler tarafından yakalanan T.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bu arada, T.Y'nin tartıştığı 2 kişiye av tüfeğiyle ateş açma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.