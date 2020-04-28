Mersin'de tartıştığı eniştesini ayağından vurdu - Son Dakika

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özbay H.'yi Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi 3711 Sokakta oturan eniştesi Özbay H.'nin evine gelen Şeref S. (28), henüz bilinmeyen nedenle eniştesiyle tartışmaya başladı.

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