Mersin'de tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Yaklaşık 5 ay önce evlendiği eşi Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldüren E.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs suçu"ndan tutuklandı. İlçede ikamet eden E.S. (25) ile eşi Zeynep S. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında E.S, Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

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