Mersin'de tartıştığı kadına şiddet uygulayan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uygulayan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uygulayan Suriye uyruklu Kerim Arnus (40), Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Arnus'un, sınır dışı edildiği öğrenildi.
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