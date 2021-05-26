Mersin'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde sokakta yürüdükleri sırada Müslüm Pater (27) ile S.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, Müslüm Pater'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Müslüm Pater, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.