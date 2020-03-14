Mersin'de taşan dere 2 bin dönümlük tarım arazisine zarar verdi - Son Dakika
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Mersin'de taşan dere 2 bin dönümlük tarım arazisine zarar verdi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanağın etkisiyle taşan dere nedeniyle 2 bin dönüm tarım alanı sular altına kaldı.

Mersin'de taşan dere 2 bin dönümlük tarım arazisine zarar verdi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanağın etkisiyle taşan dere nedeniyle 2 bin dönüm tarım alanı sular altına kaldı.

İlçede etkili olan yağış ve Toros Dağları'nda eriyen karların debisini yükselttiği Limonlu Deresi'ndeki taşkın, evlere, muz seralarına ve narenciye bahçelerine zarar verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bu arada bölgede görev yapan itfaiye ekipleri, sele kapılarak sürüklenen bir köpeği kurtardı.

Limonlu Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun tarım yapılan Limonlu ile Kayacı mahallelerinde 2 bin dönümlük alanın selden etkilendiğini söyledi.

Üretici Ahmet Uyanık da bölgede sık sık su baskınlarının yaşandığını belirterek, "Her yıl yağan yağmur ve karların erimesiyle gelen sel suları, muz seralarımıza, açıkta üretilen sebzelerimize zarar veriyor. Ani baskınlara karşı çare bulunmalı." ifadesini kullandı.

Toros Dağları, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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