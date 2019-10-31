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Mersin'de "Tasarım ve Beceri Atölyesi"

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açıldı.

Mersin'de

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açıldı.

Tarsus Şelale Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından Bolatlı İlk ve Orta Okulu'nda hazırlanan atölyenin açılışına ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin açılış töreninde, atölyenin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

Atölyenin öğrencilerin tasarım ve üretimine de olumlu etkide bulunacağını ifade eden Metin, hazırlanan projenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu içinde önemli olduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Salih İpek de atölyenin okullarında kurulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Tarsus Şelale Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği Yöneticisi Nurul Karagözlü ise eğitime destek olmak amacıyla oluşturulan atölyenin öğrencilere katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet Metin, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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