Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı

24.02.2022 21:43

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle taşkın riski olduğu değerlendirilen Alata Deresi'nin üstündeki köprü trafiğe kapatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle taşkın riski olduğu değerlendirilen Alata Deresi'nin üstündeki köprü trafiğe kapatıldı.

Erdemli Kaymakamlığı, kar sularının erimesiyle debisi yükselen Alata Deresi üzerindeki Şehit Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen Köprüsü'nü, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle taşkın ihtimaline karşı trafiğe kapatma kararı aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri, kararın ardından Erdemoğlu Bulvarı'ndaki köprü çevresinde önlem aldı.

İş makinelerinin hazır bulundurulduğu bölgede, polis ekipleri araç geçişine izin vermiyor.

Erdemli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Alata Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlara uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Şiddetli yağış sonrası Alata Deresi kenarında oluşabilecek taşkınlara karşı dere kenarında yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve dere kenarından uzak durmaları gerekmektedir. Oluşabilecek herhangi bir aksaklık durumunda belediyemize 444 5 690 numarasından ulaşabilirsiniz." ifadelerini yer verildi.

Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı
Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı
Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı
Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı
Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı
Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı

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Uzman Çavuş, Mersin, Şehit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de taşkın riski nedeniyle Alata Deresi üstündeki köprü trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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