Mersin'de taşlı sopalı kavga - Son Dakika
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Mersin'de taşlı sopalı kavga

04.04.2022 22:17
Mersin'de taşlı sopalı kavga

Mersin'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, taş, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu.

Mersin'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, taş, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kalabalık iki grup arasındaki kavgada, demir çubuk ve sopalar kullanılırken, taraflar bir birlerine acımasızca saldırdı. Kavga sırasında bazı kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kavga daha sonra tarafların dağılmasıyla sona erdi.

Kavga anı cep telefonu kamerasında

Emniyet birimlerine her hangi bir şikayetin olmadığı kavga anına ilişkin görüntüler ise bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, kalabalık iki grubun bir birlerine sopa ve demir çubuklarla saldırdıkları görüldü. - MERSİN

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Akdeniz, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de taşlı sopalı kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de taşlı sopalı kavga - Son Dakika
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