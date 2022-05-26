Mersin'de tatil sitesindeki evde Alman turistin cesedi bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tatil sitesindeki evde 69 yaşındaki Alman turistin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bir tatil sitesinde bulunan arkadaşının evinde kalan Alman Friedrich Wilhdm'dan haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine ikamete giden polis, Wilhdm'ın cesedini buldu.
İlk incelemelerde, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Wilhdm'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alman turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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