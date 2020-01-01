Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın - Son Dakika

Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş durumdaki tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde boş durumdaki tavuk çiftliğinde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait civciv yetiştirmeye hazır duruma getirilip sobalar kurulan çiftlikte yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, tavuk yetiştirme çiftliğinin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangında çiftliğin bir bölümünün çatısı çökerken, diğer kısımları da kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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