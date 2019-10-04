Son Dakika Haberleri: Mersin'de tedavisi yapılan kuşlar doğaya bırakıldı
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Mersin'de tedavisi yapılan kuşlar doğaya bırakıldı

1 saat önce

Mersin'de, bakım ve tedavileri yapılan, aralarında nesli tükenme tehlikesi altındaki Mısır akbabasının da bulunduğu kuşlar, doğaya salındı.

Mersin'de tedavisi yapılan kuşlar doğaya bırakıldı, System.String[]

Mersin'de, bakım ve tedavileri yapılan, aralarında nesli tükenme tehlikesi altındaki Mısır akbabasının da bulunduğu kuşlar, doğaya salındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, aralarında nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabasının da olduğu kuşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve çocuklar tarafından doğaya bırakıldı.

Seçer, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak mevcut koşullar altında en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Hayvan barınağının oldukça geniş imkanlara sahip olduğunu kaydeden Seçer, "Burada, hayvan sağlığına ilişkin önemli faaliyetler yapılıyor. Herhangi bir sebeple sakatlanmış hayvanlarımızı rehabilite edecek ortamlarımız var. Ameliyathanemiz, laboratuvarımız var. Daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Mısır akbabasının, bir vatandaşın ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şefliği ekiplerince yaralı halde bulunduğu, özel bakımın ardından yeniden sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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