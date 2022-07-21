Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti - Son Dakika
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Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti

21.07.2022 10:53
Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti

Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hasta, diş hekimini darp etti.

Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hasta, diş hekimini darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar veren zanlı ile ağabeyi, yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Metropol Polikliniğinde, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin, yapılan tedaviyi beğenmemesi üzerine ağabeyi G.S. ile birlikte yeniden polikliniğe geldiği, burada doktor A.H.Z.'ye hakaretlerde bulunduğu, şüpheli G.S'nin ise diş hekimini darp ettiği ve poliklinik önünde bulunan aracına zarar verdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti - Son Dakika
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