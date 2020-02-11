Mersin'de tefeci operasyonu 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tefeci operasyonu 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'de tefecilik yaparak milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tefeci operasyonu 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'de tefecilik yaparak milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda 22 adet senet 270 bin 300 TL değerinde, 1 adet çek 22 bin 500 TL değerinde, 3 adet mağdurların isimlerinin yazılı olduğu alacak defteri toplam 690 bin TL, 2 adet mağdurlara ait tapu senedi ve kullanıma hazır 10 adet boş senet ele geçirildi. Toplamda 91 vatandaşı mağdur ettiği şüphelinin Tefecilik yapmak suretiyle yaklaşık olarak 982 bin 800 TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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