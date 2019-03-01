Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

Mersin'de Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

41 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.


Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 14'ünü operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda senet ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari bir şüphelinin yakalanması yönelik çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:03 Kaynak: AA

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