Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

15.04.2021 09:46
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve para karşılığı zorla senet imzalatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, Metin Ç., Şerif E. ile Bilal D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise başkalarına ait 4 senet, 10 banka kartı ve üzerine ipotek bulunan tapu fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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