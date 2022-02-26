MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

26.02.2022 11:25

MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.F., R.F., İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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Kaçakçılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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