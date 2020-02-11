Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2) - Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)

6 saat önce

40 ŞÜPHELİ ARANIYORMersin'de, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheli ile ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı.

Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2), System.String[]

40 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mersin'de, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheli ile ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. 58 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, daha önce 10 şüphelinin yakalanıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, hala 40 kişinin arandığı belirtildi.

123 KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay boyunca takip ettiği şüphelilerin, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ederek, 4 daire, 1 araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) yapılan incelemenin ardından şüphelilerle ilgili hazırlanan raporlarda; 3 yıllık incelemede 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu belirlendiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda banka ve kredi kartı, 33 senet ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 509 lira ile 1500 dolar, tapu senetleri ve ajanda ele geçirdi.

Mustafa ERCAN/MERSİN,


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Son Dakika Haberleri
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 00:21:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]