Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tefeci Operasyonu: 7 Gözaltı

Mersin'de Tefeci Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ile Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 7 kişi yakalandı.

Mersin'de Tefeci Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ile Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, tefecilik yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları saptanan 9 şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen 8 ev ile 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapan güvenlik güçleri, 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin TL değerinde 62 senet, 27 adet 750 bin TL değerinde çek, 7 bin 910 TL nakit para, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Anamurmersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:40 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Anamur, Antalya, Güncel
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