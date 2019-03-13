Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tefeci Operasyonu 7 Gözaltı

Mersin'de Tefeci Operasyonu 7 Gözaltı

1 saat önce

Mersin'de tefeci operasyonu 7 gözaltıMERSİN'in Anamur ile Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 7 kişi yakalandı.

Mersin'de Tefeci Operasyonu 7 Gözaltı, System.String[]
Mersin'de tefeci operasyonu 7 gözaltı

MERSİN'in Anamur ile Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, tefecilik yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları saptanan 9 şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen 8 ev ile 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapan güvenlik güçleri, 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin TL değerinde 62 senet, 27 adet 750 bin TL değerinde çek, 7 bin 910 TL nakit para, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Anamur, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira

Vatman, Rayların Üzerinde Su İçen Kedi İçin Tramvayı Durdurdu Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tefeci Operasyonu 7 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]