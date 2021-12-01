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Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

01.12.2021 10:39

Son dakika habere göre Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı Mersin'de tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok miktar tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN - Mersin'de tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok miktar tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile suç unsuru olduğu değerlendirilen çok miktarda tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Pompalı Tüfek, Kaçakçılık, Mersin, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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