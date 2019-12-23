Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tefecilik, tehdit ve yağma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı kişilerin adına düzenlenmiş toplam değeri 95 bin TL olan 13 adet senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y., M.Y., S.K., A.S., A.Ö. ve Z.K. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden S.K. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.