Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tefeci Operasyonunda 2 Tutuklama

Mersin'de Tefeci Operasyonunda 2 Tutuklama

22 dakika önce

MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Mersin'de Tefeci Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiası ile H.B., M.B. ve H.İ.B.'yi 12 Şubat günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda senet bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve M.B. tutuklandı. H.İ.B. ise  adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:50 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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