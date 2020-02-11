Mersin'de tefeci operasyonunda 91 kişiyi mağdur ettiği iddası edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tefeci operasyonunda 91 kişiyi mağdur ettiği iddası edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonunda 91 kişiyi mağdur ettiği iddası edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda, 91 kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tefeci operasyonunda 91 kişiyi mağdur ettiği iddası edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda, 91 kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler bir şüphelinin ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde tefecilik yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 270 bin 300 lira değerinde 22 senet, 22 bin 500 lira değerinde çek, 690 bin lira borçlu gösterilen mağdurların isimlerinin olduğu 3 alacak defteri, mağdurlara ait 2 tapu senedi ve 10 boş senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve 91 kişiyi mağdur ederek toplam 982 bin 800 lira haksız kazanç sağladığı belirtilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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