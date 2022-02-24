Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı

24.02.2022 10:12

Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı Mersin polisi, 'tefecilik ve yağma' suçlarını işlediği iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN - Mersin polisi, 'tefecilik ve yağma' suçlarını işlediği iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısları ve adresleri belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 14 adrese şafak operasyonu düzenlenirken, S.F., R.F.. İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 mermi, 3 senet, müştekilere ait tapu senetleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı

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Kaçakçılık, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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