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Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

15.12.2021 10:38
Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda H.A., M.A., A.A., E.D., İ.K., M.Ş. ve R.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 37 değişik şahısların borçlu olduğu toplam 5 milyon liri tutarlı senet aslı, 30 boş senet, 1 senet fotokopisi, 1 av tüfeği, 1 senet karnesi, 4 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kadar kubar esrar, yaklaşık 10-15 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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