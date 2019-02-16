Mersin'de Tefecilik Operasyonu
1 saat önce
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Mersin
'de tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen H.B, M.B. ve H.İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda çek, senet ve para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. ve M.B. tutuklandı, H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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