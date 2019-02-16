Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tefecilik Operasyonu

Mersin'de Tefecilik Operasyonu

1 saat önce

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen H.B, M.B. ve H.İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda çek, senet ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. ve M.B. tutuklandı, H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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