Mersin'de tefecilik operasyonu - Son Dakika

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Mersin'de tefecilik operasyonu

6 saat önce

Mersin'de tefecilik operasyonuMERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de tefecilik operasyonu

MERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de tefecilik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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